Украина перешла в "зеленую зону", а Путин назвал вступление Украины в НАТО "красной линией": новости за 9 июня

Украина перешла в "зеленую" зону карантина, президент РФ Владимир Путин назвал вступление Украины в НАТО "красной линией" для России, на суде по MH17 озвучили новые записи разговоров боевиков о "Буке". Подробнее о том, что произошло в среду, 9 июня, - в материале РБК-Украина.

Украина перешла в "зеленую" зону карантина

Украина переходит в "зеленую" зону карантина. Во всех областях ослабляют карантинные ограничения. 10 июня утром на сайте Минздрава опубликовали карту, на которой все области стали "зелеными", то есть перешли в зону карантина с самыми слабыми карантинными ограничениями.

Тем не менее действие адаптивного карантина в Украине продолжается. В "зеленой зоне" остается ряд ограничений.

Путин назвал вступление Украины в НАТО "красной линией" для России

Президент России Владимир Путин выступил против расширения НАТО путем интеграции Украины. По его словам, это "красная линия" для Москвы.

Как пояснил глава Кремля, если Украина вступит в НАТО, то время подлета ракет до Москвы уменьшится до 7 минут.

На суде по MH17 озвучили новые записи разговоров боевиков о "Буке"

На суде по делу об уничтожении малайзийского самолета рейса MH17 над Донбассом опубликовали новые записи перехваченных разговоров высокопоставленных боевиков так называемой "ДНР". Боевики обсуждают российский ракетный комплекс "Бук".

На суде представили записи переговоров так называемого "главы разведки" донецких боевиков Сергея Дубинского с заместителем главаря батальона "Восток" Александра Семенова, а также переговоры Дубинского с одним из главарей "ДНР" Игорем Гиркиным и боевиками из "разведбатальйона". В частности, за семь часов до катастрофы MH17 Дубинский и его подчиненный Олег Пулатов обсуждают отправку "Бука" в село Первомайское в Донецкой области. Именно оттуда, как считает следствие, и была запущена ракета по малайзийскому самолету.

Маас исключил поставки оружия Украине. Кулеба говорит, что решение - политическое

Германия не будет поставлять оружие Украине. Такие поставки могли бы поставить крест на эффективности нормандского формата. Об этом на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

В свою очередь Кулеба отметил, что нет ни одного международного правила, которое бы ограничивало Украину в закупках оружия за рубежом.

TAYANNA собралась на Евровидение 2022. Кого еще украинцы хотят отправить на конкурс

Евровидение 2022 состоится в мае следующего года в Италии. На конкурсе Go_A высоко подняли планку для Украины, которую опускать теперь – не годится.

Кто может снова наделать шума на Евровидении - TAYANNA, Макс Барских или Alyona Alyona? Кто из них хочет поехать в Италию в следующем году, а кого "заставляют" фанаты - читайте в материале Styler.

"Шахтер" подписал резервиста "Бенфики" Педриньо за 18 млн евро. Самый дорогой трансфер за 8 лет

"Шахтер" договорился с "Бенфикой" о подписании бразильского вингера Педриньо. Украинский клуб заплатил 18 миллионов евро за него.

Вскоре 23-летний футболист должен подписать с "Шахтером" пятилетний контракт. Детали его соглашения пока неизвестны.

Налетят шквалы с градом: в Украине серьезно испортится погода

Погода в Украине сущестенно испортится в четверг, 10 июня. Синоптики предупреждают о грозах, во время которых ветер усилится до шквального, вероятен град. Где разгуляется стихия, а где осадков будет меньше всего - читайте в материале.