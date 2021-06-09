ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Маас исключил поставки оружия Украине. Кулеба говорит, что решение - политическое

Новина українською →
Берлин, Среда 09 июня 2021 17:59
Маас исключил поставки оружия Украине. Кулеба говорит, что решение - политическое Фото: министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Германия не будет поставлять оружие Украине. Такие поставки могли бы поставить крест на эффективности нормандского формата.

Об этом на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По его словам, Украина может быть уверена, что Германия останется крупнейшим донором, если речь идет о поддержке реформ, а также будет последовательно выступать в поддержку суверенитета и территориальной целостности.

"Что касается поставок оружия, я говорил, что когда мы звонили (министру иностранных дел России, - ред.) Лаврову, чтобы повлиять на встречу в нормандском формате… Если бы я сказал во время телефонного разговора, что мы будем поставлять оружие стороне конфликта, то этот разговор был бы очень коротким", - отметил Маас.

В свою очередь Кулеба отметил, что нет ни одного международного правила, которое бы ограничивало Украину в закупках оружия за рубежом.

"Мы являемся ответственным участником международных механизмов. Нет и никакого юридического запрета в законодательстве Германии, который не позволяет продавать оружие Украине. Украина - это государство, которое защищается, она не использует оружие, чтобы захватывать территорию. Поэтому мы понимаем, что решение Германии является политическим", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Германию за то, что она с 2014 года не предоставляла военной помощи.

В ответ Маас заявил, что конфликт на Донбассе может быть решен только политическими средствами, а поставки оружия этому не помогут.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика оружие Дмитрий Кулеба Хайко Маас
NEWS
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
DAILY
Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина