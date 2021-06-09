На суде по MH17 озвучили новые записи разговоров боевиков о "Буке"

На суде по делу об уничтожении малайзийского самолета рейса MH17 над Донбассом опубликовали новые записи перехваченных разговоров высокопоставленных боевиков так называемой "ДНР". Боевики обсуждают российский ракетный комплекс "Бук".

На суде представили записи переговоров так называемого "главы разведки" донецких боевиков Сергея Дубинского с заместителем главаря батальона "Восток" Александра Семенова, а также переговоры Дубинского с одним из главарей "ДНР" Игорем Гиркиным и боевиками из "разведбатальйона".

В частности, за семь часов до катастрофы MH17 Дубинский и его подчиненный Олег Пулатов обсуждают отправку "Бука" в село Первомайское в Донецкой области. Именно оттуда, как считает следствие, и была запущена ракета по малайзийскому самолету.

Дубинский: Слушай меня. Сейчас тебе "Крот" притащит "Бук-М" (в 2014 году позывной "Крот" имел еще один подозреваемый по делу Леонид Харченко - глава "разведывательного подразделения" так называемой "ДНР").

Дубинский: Надо поставить где-то в районе Первомайска его."Бук-М"... И придут три танка "Востока" с охраной.

На еще одной записи Дубинский и Пулатов определяют роль, которую мог выполнять Харченко ("Крот") в транспортировке "Бука".

Дубинский: Ты ждешь Леню. Леня сейчас ведет эту вот Б-М, ты понял, да?

Пулатов: Да.

Дубинский: Бук-бук.

Пулатов: Я понял, да. Я с деревянными разбираюсь.

Дубинский: Я понял. Значит, ты, Леня и все наши находишь Первомайку. В районе Первомайского в резерве ваша задача охрана этого "Бука" и организация этого ... (неразборчиво).