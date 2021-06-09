Путин назвал вступление Украины в НАТО "красной линией" для России

Президент России Владимир Путин выступил против расширения НАТО, путем интеграции Украины. По его словам, это "красная линия" для Москвы.

Об этом шла речь в эфире российского телеканала "Россия 24".

Как пояснил глава Кремля, если Украина вступит в НАТО, то время подлета ракет до Москвы уменьшится до 7 минут. "Представьте себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?",- заявил президент РФ.