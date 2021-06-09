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Путин назвал вступление Украины в НАТО "красной линией" для России

Новина українською →
Москва, Среда 09 июня 2021 20:38
Путин назвал вступление Украины в НАТО "красной линией" для России Фото: Владимир Путин, президент РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент России Владимир Путин выступил против расширения НАТО, путем интеграции Украины. По его словам, это "красная линия" для Москвы.

Об этом шла речь в эфире российского телеканала "Россия 24".

Как пояснил глава Кремля, если Украина вступит в НАТО, то время подлета ракет до Москвы уменьшится до 7 минут.

"Представьте себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?",- заявил президент РФ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что промедление со вступлением Украины в НАТО усиливает позиции России в Европе. Зеленский призвал как можно скорее предоставить Украине План действий по членству в НАТО.

Добавим, в апреле в Кремле пригрозили Украине последствиями в случае вступления в НАТО. У Путина заявили, что евроатлантическая интеграция Украины еще больше ухудшит ситуацию на Донбассе.

Кроме того, в Кремле угрожали "дополнительными мерами" из-за усиления войск НАТО вокруг Украины.

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