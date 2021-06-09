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"Шахтер" подписал резервиста "Бенфики" Педриньо за 18 млн евро. Самый дорогой трансфер за 8 лет

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Лиссабон, Среда 09 июня 2021 21:52
"Шахтер" подписал резервиста "Бенфики" Педриньо за 18 млн евро. Самый дорогой трансфер за 8 лет Фото: Педриньо (slbenfica.pt)
Автор: Роман Тверденко

"Шахтер" договорился с "Бенфикой" о подписании бразильского вингера Педриньо. Украинский клуб заплатил 18 миллионов евро за него.

Об этом сообщает официальный сайт "Бенфики".

Вскоре 23-летний футболист должен подписать с "Шахтером" пятилетний контракт. Детали его соглашения пока неизвестны.

О переговорах и сложностях в обсуждении сделки между клубами португальские СМИ сообщали в течение последних нескольких недель. И в итоге контракт согласовали. По сообщениям прессы, "горняки" якобы вели игрока еще с времен выступлений его в Бразилии за "Коринтианс", но тогда не смогли его купить.

Для "Шахтера" этот трансфер станет самым дорогим с августа 2013 года, когда за 25 миллионов евро был приобретен левый вингер Бернард из Атлетико Минейро. Также сделка по покупке Педриньо стала второй самой дорогой в истории клуба из Донецка, тоже после трансфера Бернарда.

Педриньо не был основным футболистом в минувшем сезоне. 23-летний правый вингер чаще выходил на замену, в сумме проведя на поле 1093 минуты, забил 1 гол и отдал 4 ассиста в 31 матче.

Напомним, что главным тренером "Шахтера" в мае стал итальянец Роберто Де Дзерби. Он заменил португальца Луиша Каштру.

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