Украина перешла в "зеленую" зону карантина, - Шмыгаль

Украина переходит в "зеленую" зону карантина . Во всех областях ослабляют карантинные ограничения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Сегодня утром на сайте Минздрава опубликовали карту, на которой все области стали "зелеными", то есть перешли в зону карантина с самыми слабыми карантинными ограничениями. Однако, официально решение вступает в силу после заседания госкомиссии ТЭБ и ЧС.

"Сегодня все регионы перешли в "зеленую" зону. Но хочу призвать придерживаться карантинных ограничений. Подробнее об этом попрошу доложить министра здравоохранения Виктора Ляшко", - заявил Шмыгаль.

Вместе с тем, отметим, какие ограничения действуют в этой зоне, помимо масочного режима в общественном транспорте и публичных местах:

перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест,

разрешено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на четыре квадратных метра или заполненной на две трети мест,

кинотеатры и учреждения культуры можно заполнять на две трети,

кафе и рестораны могут работать круглосуточно.

Отметим, что 8 июня в Украине смягчили карантинные ограничения. Полный список ослабленных ограничений в материале РБК-Украина.