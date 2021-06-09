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Украина перешла в "зеленую" зону карантина, - Шмыгаль

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Киев, Среда 09 июня 2021 13:21
Украина перешла в "зеленую" зону карантина, - Шмыгаль Фото: Украина перешла в "зеленую" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина переходит в "зеленую" зону карантина. Во всех областях ослабляют карантинные ограничения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Сегодня утром на сайте Минздрава опубликовали карту, на которой все области стали "зелеными", то есть перешли в зону карантина с самыми слабыми карантинными ограничениями. Однако, официально решение вступает в силу после заседания госкомиссии ТЭБ и ЧС.

"Сегодня все регионы перешли в "зеленую" зону. Но хочу призвать придерживаться карантинных ограничений. Подробнее об этом попрошу доложить министра здравоохранения Виктора Ляшко", - заявил Шмыгаль.

Вместе с тем, отметим, какие ограничения действуют в этой зоне, помимо масочного режима в общественном транспорте и публичных местах:

  • перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест,
  • разрешено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на четыре квадратных метра или заполненной на две трети мест,
  • кинотеатры и учреждения культуры можно заполнять на две трети,
  • кафе и рестораны могут работать круглосуточно.

Отметим, что 8 июня в Украине смягчили карантинные ограничения. Полный список ослабленных ограничений в материале РБК-Украина.

Напомним, ученые дали прогноз развития COVID в Украине до конца июня.

Ранее Кабинет министров Украины изменил критерии установления "зеленой зоны" карантина.

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