Украина перешла в "зеленую" зону карантина, - Шмыгаль
Украина переходит в "зеленую" зону карантина. Во всех областях ослабляют карантинные ограничения.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
Сегодня утром на сайте Минздрава опубликовали карту, на которой все области стали "зелеными", то есть перешли в зону карантина с самыми слабыми карантинными ограничениями. Однако, официально решение вступает в силу после заседания госкомиссии ТЭБ и ЧС.
"Сегодня все регионы перешли в "зеленую" зону. Но хочу призвать придерживаться карантинных ограничений. Подробнее об этом попрошу доложить министра здравоохранения Виктора Ляшко", - заявил Шмыгаль.
Вместе с тем, отметим, какие ограничения действуют в этой зоне, помимо масочного режима в общественном транспорте и публичных местах:
- перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест,
- разрешено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на четыре квадратных метра или заполненной на две трети мест,
- кинотеатры и учреждения культуры можно заполнять на две трети,
- кафе и рестораны могут работать круглосуточно.
Отметим, что 8 июня в Украине смягчили карантинные ограничения. Полный список ослабленных ограничений в материале РБК-Украина.
Напомним, ученые дали прогноз развития COVID в Украине до конца июня.
Ранее Кабинет министров Украины изменил критерии установления "зеленой зоны" карантина.