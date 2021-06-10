Україна перейшла в "зелену зону", а Путін назвав вступ України в НАТО "червоною лінією": новини за 9 червня

Україна перейшла в "зелену" зону карантину, президент РФ Володимир Путін назвав вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії, на суді по MH17 озвучили нові записи розмов бойовиків про "Бук". Детальніше про те, що сталося в середу, 9 червня, - в матеріалі РБК-Україна.

Україна перейшла в "зелену" зону карантину

Україна переходить в "зелену" зону карантину. У всіх областях послаблюють карантинні обмеження. 10 червня на сайті МОЗ опублікували карту, на якій всі області стали "зеленими", тобто перейшли в зону карантину з найслабшими карантинними обмеженнями.

Тим не менш, дія адаптивного карантину в Україні продовжується. У "зеленій зоні" залишається ряд обмежень.

Путін назвав вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії

Президент Росії Володимир Путін виступив проти розширення НАТО шляхом інтеграції України. За його словами, це "червона лінія" для Москви.

Як пояснив очільник Кремля, якщо Україна вступить до НАТО, то час підльоту ракет до Москви зменшиться до 7 хвилин.

На суді щодо MH17 озвучили нові записи розмов бойовиків про "Бук"

На суді у справі про знищення малайзійського літака рейсу MH17 над Донбасом опублікували нові записи перехоплених розмов високопоставлених бойовиків так званої "ДНР". Бойовики обговорюють російський ракетний комплекс "Бук".

На суді представили записи переговорів так званого "глави розвідки" донецьких бойовиків Сергія Дубинського з заступником ватажка батальйону "Восток" Олександра Семенова, а також переговори Дубинського з одним з ватажків "ДНР" Ігорем Гіркіним та бойовиками з "розвідбатальйону". Зокрема, за сім годин до катастрофи MH17 Дубинський та його підлеглий Олег Пулатов обговорюють відправку "Бука" до села Первомайське в Донецькій області. Саме звідти, як вважає слідство, і була запущена ракета по малайзійському літаку.

Маас виключив поставки зброї Україні. Кулеба каже, що рішення - політичне

Німеччина не буде постачати зброю Україні. Такі поставки могли б поставити хрест на ефективності нормандського формату. Про це на брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

У свою чергу Кулеба зазначив, що немає жодного міжнародного правила, яке б обмежувало Україну в закупівлях зброї за кордоном.

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