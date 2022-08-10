Как Украина может не допустить подключение ЗАЭС к России: ответ "Энергоатома"

Украинские военные могут перебить линии передач на Запорожской АЭС, если российские оккупанты "отрубят" ЗАЭС от украинской энергосистемы.

"Станция останется запитанной от украинской энергосистемы, если они продолжат выполнять свою программу. Пока мы их остановили, и ремонтируем эти линии. Наши бригады уже на месте оценивают неисправности. Сейчас в Запорожье уже доставляется дополнительный провод, который нужен для ремонта, и мы будем восстанавливать линии, которые повреждены", - заявил Котин.

Он не исключил, что если россияне будут двигаться дальше в плане подготовки станции к переподключению, ВСУ перерубит линии передач на АЭС.

"И, я думаю, это будет правильным решением с точки зрения Украины - перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши Вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость", - заявил Котин.

Напомним, ранее указывали, что катастрофа на ЗАЭС будет в десять раз мощнее чем Чернобыльская в 1986 году.

Угроза растет на фоне российских обстрелов территории станции, а также информации о том, что противник ее заминировал.

К слову, в случае катастрофы на Запорожской АЭС эвакуации подлежит население в радиусе 50 километров. Это жители Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей.