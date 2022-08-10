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Як Україна може не допустити підключення ЗАЄС до Росії: відповідь "Енергоатому"

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Середа 10 серпня 2022 13:01
Як Україна може не допустити підключення ЗАЄС до Росії: відповідь "Енергоатому" Фото: президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін (facebook com energoatom ua)
Автор: Юрій Дощатов, Валерія Поліщук

Українські військові можуть перебити лінії передач на Запорізькій АЕС, якщо російські окупанти відрубають ЗАЕС від української енергосистеми.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів президент НАЕК" Енергоатом " Петро Котін.

За його словами, це може статися в тому випадку, якщо російські окупанти "відрубають" ЗАЕС від української енергосистеми.

"Станція залишиться живиться від української енергосистеми, якщо вони продовжать виконувати свою програму. Поки ми їх зупинили, і ремонтуємо ці лінії. Наші бригади вже на місці оцінюють несправності. Зараз в Запоріжжі вже доставляється додатковий провід, який потрібен для ремонту, і ми будемо відновлювати лінії, які пошкоджені", - заявив Котін.

Він не виключив, що якщо росіяни будуть рухатися далі в плані підготовки станції до перепідключення, ВСУ перерубає лінії передач на АЕС.

"І, я думаю, це буде правильним рішенням з точки зору України - перебити їм лінії, які вони збираються підключати. Думаю, наші Збройні сили будуть готові це зробити, якщо виникне необхідність", - заявив Котін.

Нагадаємо, раніше вказували, що катастрофа на ЗАЕС буде в десять разів могутніше ніж Чорнобильська в 1986 році.

Загроза зростає на тлі російських обстрілів території станції, а також інформації про те, що противник її замінував.

До слова, у разі катастрофи на Запорізькій АЕС евакуації підлягає населення В радіусі 50 кілометрів. Це жителі Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей.

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