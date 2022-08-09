При катастрофе на Запорожской АЭС эвакуируют жителей трех областей, - ОВА
В случае катастрофы на Запорожской атомной электростанции (АЭС) эвакуации подлежит население в радиусе 50 километров вокруг нее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской областной военной администрации Александра Старуха на телемарафоне.
"Есть четкие планы эвакуации населения в тех ситуациях, когда может возникнуть ЧС ядерного характера на территории Запорожской АЭС. В мирное время были проработаны эти планы… По этим планам отселению подлежат 275 тысяч человек из 50-километровой зоны. Это жители Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей", - отметил он.
По его словам, реакторы на ЗАЭС достаточно надежны, они рассчитаны на разные ситуации и могут выдержать удары. В то же время ситуация с хранилищем отработанного ядерного топлива сложнее.
Напомним, ранее сообщалось, что в случае катастрофы на ЗАЭС она будет десять раз мощнее, чем Чернобыльская в 1986 году.
Угроза растет на фоне российских обстрелов территории станции, а также информации о том, что противник ее заминировал.
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