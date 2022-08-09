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При катастрофе на Запорожской АЭС эвакуируют жителей трех областей, - ОВА

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Запорожье, Вторник 09 августа 2022 22:53
При катастрофе на Запорожской АЭС эвакуируют жителей трех областей, - ОВА Фото: начальник Запорожской ОВА Александр Старух (facebook starukholexander)
Автор: Илона Свиридова

В случае катастрофы на Запорожской атомной электростанции (АЭС) эвакуации подлежит население в радиусе 50 километров вокруг нее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской областной военной администрации Александра Старуха на телемарафоне.

"Есть четкие планы эвакуации населения в тех ситуациях, когда может возникнуть ЧС ядерного характера на территории Запорожской АЭС. В мирное время были проработаны эти планы… По этим планам отселению подлежат 275 тысяч человек из 50-километровой зоны. Это жители Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей", - отметил он.

По его словам, реакторы на ЗАЭС достаточно надежны, они рассчитаны на разные ситуации и могут выдержать удары. В то же время ситуация с хранилищем отработанного ядерного топлива сложнее.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае катастрофы на ЗАЭС она будет десять раз мощнее, чем Чернобыльская в 1986 году.

Угроза растет на фоне российских обстрелов территории станции, а также информации о том, что противник ее заминировал.

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Запорожская АЭС эвакуация
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