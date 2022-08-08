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Оккупанты заминировали территорию ЗАЭС: омбудсмен требует реакции ООН и МАГАТЭ

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Понедельник 08 августа 2022 16:04
Оккупанты заминировали территорию ЗАЭС: омбудсмен требует реакции ООН и МАГАТЭ Фото: оккупанты заминировали территорию ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия продолжает акты ядерного терроризма в отношении объектов Запорожской АЭС и ее персонала. Согласно данным разведки, оккупанты заминировали территорию станции, а отдельные сотрудники подвергаются пыткам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"По информации Главного управления разведки территория Запорожской АЭС сейчас является заминированной, а отдельные сотрудники станции подвергаются пыткам и насильственным исчезновением, им поступают угрозы. Это создает угрозу жизни как сотрудников, так и препятствует нормальной работе объекта", - пишет Лубинец.

По словам Любинца, пребывания оккупантов на территории ЗАЭС угрожает не только Украине, а всему миру, поскольку последствия ядерного терроризма "не уважают границы" и будут ощутимые десятки лет.

Также уполномоченный Верховной рады по правам человека напомнил слова начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Валерия Васильева, который угрожал превратить все в пустыню, если Россия не достигнет своей кровавой цели.

"Здесь будет либо русская земля - либо выжженная пустыня.. Мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Враг знает, что станция будет или русской, или ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага", - заявил Васильев.

Между тем генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Россия уже нарушила пять из семи основополагающих принципов ядерной безопасности:

  • физическая целостность объекта;
  • трудоспособность;
  • стабильный персонал;
  • бесперебойное питание;
  • осуществление радиационного мониторинга.

"В очередной раз призываю Генерального секретаря ООН, МАГАТЭ и все мировое сообщество принять все возможные меры для направления безопасности миссии на Запорожскую АЭС, полностью демилитаризовать территорию АЭС и предоставить гарантии безопасности сотрудникам атомной станции и жителям города Энергодар для обслуживания станции. Сегодня подготовлены и отправлены соответствующие письма", - пишет Любинец.

Напомним, РБК-Украина писало и о том, что президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество отреагировать на российские удары по Запорожской АЭС, поскольку в случае катастрофы ветер разнесет радиоактивное загрязнения за пределы нашей страны.

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