В десять раз мощнее, чем в Чернобыле: в Украине оценили последствия аварии на ЗАЭС

"На 4-м реакторе ЧАЭС было 2 две тысячи топливных сборок, на ЗАЭС в шести реакторах и в хранилище отработанного ядерного топлива содержится до 18 тысяч топливных сборок (в 9-10 раз больше). То есть последствия аварии на ЗАЭС могут быть в десять раз мощнее, чем в 1986 году на ЧАЭС", - говорится в сообщении.

Если катастрофа произойдет, то

площадь потенциальной зоны отчуждения составит до 30 тыс. км² (как 10 Чернобыльских зон отчуждения);

Запорожская область будет фактически потеряна для проживания и хозяйства;

площадь потенциальной загрязненной территории - до 2 млн км², а степень заражения других территорий Украины и Европы, России и Беларуси будет зависеть от ветра;

количество ликвидаторов может составлять от 1 млн человек;

количество погибших - десятки тысяч, в зависимости от текущего количества людей на территории Запорожской области, количество эвакуированных/отселенных лиц - от 2 млн человек;

на необъятное количество лет будет загрязнена река Днепр;

может произойти выброс радиоактивного цезия-137 в количествах, опасных для здоровья людей, почв, водоемов. Основная часть выбросов придется на Украину, но пострадают также ЕС, Беларусь и Россия.

К аварии может привести: