Статус кандидата в ЕС для Молдовы и Грузии: что решил Европейский совет
Европейский совет провел заседание по предоставлению Украине, Молдове и Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. С Молдовой решение было однозначным, а Грузии поставили условия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Twitter.
Он отметил, что Евросовет принял решение предоставить Молдове и Украине статус кандидата в ЕС во время заседания и назвал этот момент историческим.
При этом в случае с Грузией Мишель подчеркнул, что необходимо будет решить определенные проблемы.
"Евросовет решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить статус кандидата, как только будут улажены нерешенные вопросы", - написал Мишель.
По его словам, будущее Грузии в любом случае связано с Евросоюзом.
Напомним, сегодня стало известно, что Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Данное решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе 23 июня.
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