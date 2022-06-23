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Статус кандидата в ЕС для Молдовы и Грузии: что решил Европейский совет

Новина українською →
Брюссель, Четверг 23 июня 2022 21:45
Статус кандидата в ЕС для Молдовы и Грузии: что решил Европейский совет Фото: Шарль Мишель, президент Европейского совета (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейский совет провел заседание по предоставлению Украине, Молдове и Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. С Молдовой решение было однозначным, а Грузии поставили условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Twitter.

Он отметил, что Евросовет принял решение предоставить Молдове и Украине статус кандидата в ЕС во время заседания и назвал этот момент историческим.

При этом в случае с Грузией Мишель подчеркнул, что необходимо будет решить определенные проблемы.

"Евросовет решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить статус кандидата, как только будут улажены нерешенные вопросы", - написал Мишель.

По его словам, будущее Грузии в любом случае связано с Евросоюзом.

Напомним, сегодня стало известно, что Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Данное решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе 23 июня.

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