Статус кандидата в ЕС для Молдовы и Грузии: что решил Европейский совет

Европейский совет провел заседание по предоставлению Украине, Молдове и Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. С Молдовой решение было однозначным, а Грузии поставили условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Twitter.

Он отметил, что Евросовет принял решение предоставить Молдове и Украине статус кандидата в ЕС во время заседания и назвал этот момент историческим.

При этом в случае с Грузией Мишель подчеркнул, что необходимо будет решить определенные проблемы.

"Евросовет решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить статус кандидата, как только будут улажены нерешенные вопросы", - написал Мишель.

По его словам, будущее Грузии в любом случае связано с Евросоюзом.