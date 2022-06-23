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Российские войска захватили еще два села в Луганской области, - Гайдай

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Луганская область, Четверг 23 июня 2022 08:51
Российские войска захватили еще два села в Луганской области, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска захватили еще два населенных пункта в Луганской области. Лоскутовка и Рай-Александровка со вчерашнего дня оккупированы врагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

Российские войска захватили еще два села в Луганской области, - Гайдай

Карта: российские войска захватили еще два села в Луганской области (Deep State)

По его словам, ВСУ продолжают сдерживать россиян в Северодонецке и Сиротино, отбивают атаки от Золотого и Волчеяровки.

"Оккупанты уничтожают промышленность в Северодонецке. На этот раз огнем поражены территории кирпичного завода, "Стеклопластика", а также завода химического не стандартизированного оборудования. Повреждено здание II проходной", - пишет Гайдай.

Также несколько раз в течение 22 июня был обстрелян Лисичанск. Зафиксированы разрушения в одной из школ города.

Глава области рассказал, что за минувшие сутки три человека получили ранения, их госпитализировали в больницы Краматорска и Павлограда.

"Позавчера поздно вечером найдено тело мужчины без признаков жизни с поражениями, полученными во время обстрелов. Посчитаны новые разрушения в Новоивановке (восемь домов), Горном (восемь), Золотом (девять)", - отмечает Гайдай.

Кроме того, за вчера российская армия нанесла авиационные удары по Верхнекаменке, Северодонецку и Сиротино, авиационно-ракетные удары - по Горному.

Напомним, по данным Генштаба, оккупанты сосредоточили основные усилия на взятии Северодонецка, также наступают с целью окружения войск ВСУ в районе Лисичанска.

Добавим, по данным британской разведки, российские силы с 19 июня продвинулись более чем на пять км до южных подступов к Лисичанску.

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Луганск Северодонецк Лисичанск Донбасс
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