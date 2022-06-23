Массовые обстрелы населенных пунктов и захваченная Николаевка: сводки Генштаба
Российские военные продолжают вести обстрел по гражданской инфраструктуре ряда населенных пунктов. Силами штурмовых групп захватили Николаевку.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях:
Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Военные комиссариаты проводят мобилизационные учения.
На Северском направлении:
Оккупанты вели обстрел по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Старые Вырки, Атинское и Старикове.
На Харьковском направлении:
Враг обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Печенеги, Крестище, Мосьпаново, Старый Салтов, Русские Тишки и Пришиб.
На Славянском направлении:
Оккупанты открыли огонь по гражданской инфраструктуре в районах Богородичного, Адамовки, Дибровного, Курульки, Петровского, Вернополья и Мазановки и совершили неудачное наступление вблизи Долины и Богородичного.
На Донецком направлении:
Оккупанты ведут огонь по подразделениям ВСУ с целью установления контроля над населенными пунктами Северодонецк, Николаевка.
На Краматорском направлении:
Враг активных действий не вел.
На Северодонецком направлении:
Оккупанты вели обстрел из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сиротине, Лисичанск, Северодонецк, Вороново и Мирная Долина.
"Наши воины остановили наступление в направлении южной окраины Лисичанска нанесли врагу потери и заставили отступить. Для возобновления наступления оккупанты выдвигают резервы. Наступательные действия врага вблизи Боровского украинские защитники также остановили", - пишет пресс-служба Генштаба.
Враг также провел разведку боем в районе Белой Горы и продолжил наступление в районе населенного пункта Рай-Александровка.
На Бахмутском направлении:
Оккупанты обстреляли из артиллерии позиции ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Берестовое, Клиновой, Торецьк, Новолуганське, Покровское, Луганское и Кодема. Армейская авиация захватчиков нанесла удар вблизи Клинового.
Также российские военные пытаются установить контроль над населенным пунктом Горское.
"Силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса овладели Николаевкой. Провалом для врага завершилась разведка боем в районе населенного пункта Вершина", - отмечает пресс-служба.
Противник безуспешно пытался штурмовать наши подразделения в районе Клинового.
На Новопавловском направлении:
Враг ведет обстрелы вблизи Павловки, Угледара и Пречистовки и нанес авиаудары в районах Павловки, Угледара и Шевченко.
"Вблизи последнего наши воины дали оккупантам жесткий бой и заставили отойти", - пишет пресс-служба.
Оккупанты задействовали разведку в районах населенных пунктов Времовка, Новоселки и Нескучное, однако наши бойцы успешно обнаружили врага, вследствие чего русские отошли с потерями.
На Авдеевском, Кураховском и запорожском направлениях:
Враг боевых действий не вел, однако обстреливал позиции наших бойцов, чтобы не допустить переброски резервов в районах Авдеевки, Песков, Опросного, Марьинки, Грушового и Новополя.
"Попытку наступления врага в направлении Марьинки наши воины жестко подавили", - отмечает пресс-служба.
На Южнобугском направлении:
Оккупанты обстреливали инфраструктуру районах населенных пунктов Добрянка, Николаевка и Трудолюбовка и нанесли авиаудар по позициям наших войск неподалеку Князевки.
"Не чувствуя поддержки среди жителей на временно захваченных украинских территориях, оккупанты боятся тотального сопротивления местного населения. В связи с этим они совершают незаконные обыски, проводят задержания и аресты", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали не менее 200 российских оккупантов.
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