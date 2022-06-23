Массовые обстрелы населенных пунктов и захваченная Николаевка: сводки Генштаба

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях:

Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Военные комиссариаты проводят мобилизационные учения.

На Северском направлении:

Оккупанты вели обстрел по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Старые Вырки, Атинское и Старикове.

На Харьковском направлении:

Враг обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Печенеги, Крестище, Мосьпаново, Старый Салтов, Русские Тишки и Пришиб.

На Славянском направлении:

Оккупанты открыли огонь по гражданской инфраструктуре в районах Богородичного, Адамовки, Дибровного, Курульки, Петровского, Вернополья и Мазановки и совершили неудачное наступление вблизи Долины и Богородичного.

На Донецком направлении:

Оккупанты ведут огонь по подразделениям ВСУ с целью установления контроля над населенными пунктами Северодонецк, Николаевка.

На Краматорском направлении:

Враг активных действий не вел.

На Северодонецком направлении:

Оккупанты вели обстрел из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сиротине, Лисичанск, Северодонецк, Вороново и Мирная Долина.

"Наши воины остановили наступление в направлении южной окраины Лисичанска нанесли врагу потери и заставили отступить. Для возобновления наступления оккупанты выдвигают резервы. Наступательные действия врага вблизи Боровского украинские защитники также остановили", - пишет пресс-служба Генштаба.

Враг также провел разведку боем в районе Белой Горы и продолжил наступление в районе населенного пункта Рай-Александровка.

На Бахмутском направлении:

Оккупанты обстреляли из артиллерии позиции ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Берестовое, Клиновой, Торецьк, Новолуганське, Покровское, Луганское и Кодема. Армейская авиация захватчиков нанесла удар вблизи Клинового.

Также российские военные пытаются установить контроль над населенным пунктом Горское.

"Силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса овладели Николаевкой. Провалом для врага завершилась разведка боем в районе населенного пункта Вершина", - отмечает пресс-служба.

Противник безуспешно пытался штурмовать наши подразделения в районе Клинового.

На Новопавловском направлении:

Враг ведет обстрелы вблизи Павловки, Угледара и Пречистовки и нанес авиаудары в районах Павловки, Угледара и Шевченко.

"Вблизи последнего наши воины дали оккупантам жесткий бой и заставили отойти", - пишет пресс-служба.

Оккупанты задействовали разведку в районах населенных пунктов Времовка, Новоселки и Нескучное, однако наши бойцы успешно обнаружили врага, вследствие чего русские отошли с потерями.

На Авдеевском, Кураховском и запорожском направлениях:

Враг боевых действий не вел, однако обстреливал позиции наших бойцов, чтобы не допустить переброски резервов в районах Авдеевки, Песков, Опросного, Марьинки, Грушового и Новополя.

"Попытку наступления врага в направлении Марьинки наши воины жестко подавили", - отмечает пресс-служба.

На Южнобугском направлении:

Оккупанты обстреливали инфраструктуру районах населенных пунктов Добрянка, Николаевка и Трудолюбовка и нанесли авиаудар по позициям наших войск неподалеку Князевки.

"Не чувствуя поддержки среди жителей на временно захваченных украинских территориях, оккупанты боятся тотального сопротивления местного населения. В связи с этим они совершают незаконные обыски, проводят задержания и аресты", - пишет пресс-служба.