США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет

Администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении дополнительного пакета военного помощи Украине на 450 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Пентагона Джона Кирби.

По его словам, пакет военной помощи включает оружие и военное оборудования, включая новые высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS , десятки тысяч боеприпасов для артиллерии, которая уже была поставлена в Украину, а также патрульные корабли для защиты украинского побережья и водных путей.

"Соединенные Штаты анонсируют дополнительные 450 млн долларов военной помощи как часть нашего обязательство в помощи Украине защитить свою демократию перед лицом неспровоцированной агрессии России", - отметил он.

Напомним, ранее CNN сообщало, что в новый пакет военной помощи войдут системы HIMARS и боеприпасы.

До этого комитет Сената США по вооруженным силам предложил заложить на 2023 год дополнительно 45 млрд долларов на оборону. Значительную часть этих средств хотят выделить для Украины.

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