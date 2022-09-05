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Украина обратится к ЕС по поводу запрета выдачи виз россиянам: в Раду внесли постановление

Фото: в Раду внесли постановление об обращении к ЕС по попводу запрета на выдачу виз для россиян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина может обратиться к Европейскому союзу с требованием ввести запрет на выдачу шенгенских виз для граждан России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, опубликованное на сайте ВР.

На данный момент текст постановления на сайте парламента отсутствует.

Как сообщил народный депутат Александр Качура, инициативу поддержали более 30 нардепов.

"Зарегистрировал в ВР постановление №7733, которое разрабатывал вместе с МИД, по ограничению выдачи шенгенских виз для граждан государства-агрессора - РФ. Более 30 коллег депутатов поддержали подписью эту инициативу", - написал он в Telegram.

Он заявил, что постановление содержит обращение Верховной рады Украины к институтам ЕС, парламентам и правительствам его государств-членов.

Напомним, министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о приостановке упрощенного визового режима с Россией на фоне войны против Украины.

ЕС не достиг единого мнения по этому вопросу. Так, Германия и Франция не хотят вводить полный запрет на выдачу виз гражданам РФ, поскольку это якобы может еще сильнее сплотить граждан вокруг путинского режима.

США не считают необходимым ограничивать в визах всех граждан РФ как наказание за вторжение в Украину.

Президент Владимир Зеленский отметил, что в перспективе должна быть гарантия, что российские убийцы и пособники государственного террора не будут пользоваться шенгенскими визами.

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ЕвросоюзРоссийская ФедерацияВерховная радаВизовый режимВойна России против Украины