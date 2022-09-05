Украина обратится к ЕС по поводу запрета выдачи виз россиянам: в Раду внесли постановление

На данный момент текст постановления на сайте парламента отсутствует.

Как сообщил народный депутат Александр Качура, инициативу поддержали более 30 нардепов.

"Зарегистрировал в ВР постановление №7733, которое разрабатывал вместе с МИД, по ограничению выдачи шенгенских виз для граждан государства-агрессора - РФ. Более 30 коллег депутатов поддержали подписью эту инициативу", - написал он в Telegram.

Он заявил, что постановление содержит обращение Верховной рады Украины к институтам ЕС, парламентам и правительствам его государств-членов.

Напомним, министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о приостановке упрощенного визового режима с Россией на фоне войны против Украины.

ЕС не достиг единого мнения по этому вопросу. Так, Германия и Франция не хотят вводить полный запрет на выдачу виз гражданам РФ, поскольку это якобы может еще сильнее сплотить граждан вокруг путинского режима.

США не считают необходимым ограничивать в визах всех граждан РФ как наказание за вторжение в Украину.

Президент Владимир Зеленский отметил, что в перспективе должна быть гарантия, что российские убийцы и пособники государственного террора не будут пользоваться шенгенскими визами.