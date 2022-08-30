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Германия и Франция назвали причину отказа вводить визовый бан для россиян

Новина українською →
Вторник 30 августа 2022 15:52
Германия и Франция назвали причину отказа вводить визовый бан для россиян Фото: Германия и Франция назвали причину отказа вводить визовый бан для россиян (flickr.com)
Автор: Иван Носальский

Германия и Франция не хотят вводить полный запрет на выдачу виз для россиян, поскольку это якобы может еще сильнее сплотить граждан РФ вокруг путинского режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Германии и Франции по визовым ограничениям для россиян, содержание которого привел журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Мы предостерегаем от далеко идущих ограничений в нашей визовой политике, чтобы избежать подпитки российского нарратива и вызвать непредвиденные эффекты сплочения вокруг флага и/или отчуждения будущих поколений", - сказано в письме двух стран.

Напомним, ранее стало известно, что Германия и Франция перед встречей министров иностранных дел и обороны стран ЕС в Праге на этой неделе направили письмо, в котором предлагают не вводить полный запрет на въезд для жителей России.

Также мы писали, что Европейский союз собирается приостановить соглашение, упрощающее заявки россиян на визы, чтобы усложнить его гражданам поездки в Европу.

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