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Зеленский о запрете виз для россиян: нельзя превращать ЕС в супермаркет

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Киев, Пятница 12 августа 2022 23:21
Зеленский о запрете виз для россиян: нельзя превращать ЕС в супермаркет Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В перспективе должна быть гарантия, что российские убийцы и пособники государственного террора не будут пользоваться "шенгеном".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

По словам Зеленского, после всего, что оккупанты наделали в Украине, может быть только одно отношение к России – как к государству-террористу. И именно с этой точки зрения следует определяться с отношением к гражданам России.

"Должна быть гарантия, что российские убийцы и пособники государственного террора не будут пользоваться шенгеном. Нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором неважно, кто заходит, а главное, чтобы человек просто рассчитался за товары", - подчеркнул глава государства.

Напомним, российский авиахолдинг отказывается от запуска лоукостера из-за санкций. Также еще одной авиакомпании из РФ запретили летать в Европу.

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