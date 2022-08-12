Зеленский о запрете виз для россиян: нельзя превращать ЕС в супермаркет
В перспективе должна быть гарантия, что российские убийцы и пособники государственного террора не будут пользоваться "шенгеном".
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.
По словам Зеленского, после всего, что оккупанты наделали в Украине, может быть только одно отношение к России – как к государству-террористу. И именно с этой точки зрения следует определяться с отношением к гражданам России.
"Должна быть гарантия, что российские убийцы и пособники государственного террора не будут пользоваться шенгеном. Нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором неважно, кто заходит, а главное, чтобы человек просто рассчитался за товары", - подчеркнул глава государства.
Напомним, российский авиахолдинг отказывается от запуска лоукостера из-за санкций. Также еще одной авиакомпании из РФ запретили летать в Европу.
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