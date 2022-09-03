США не считают необходимым вводить визовые ограничения для всех россиян, - Кирби

США не считают необходимым ограничивать в визах всех россиян в качестве наказания за вторжение в Украину. Санкции должны касаться конкретных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби в интервью телеканалу "Дождь" .

Он считает, что не нужно превращать санкционный визовый режим в войну со всем российским народом.

"Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян. Мы считаем, что это инструмент, который помогает привлекать к ответственности сторонников режима. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем российским народом. Не российский народ здесь нужно винить", - заявил Кирби.

Напомним, министры иностранных дел стран ЕС договорились о приостановке упрощенного визового режима с РФ на фоне войны против Украины.

ЕС не достиг единого мнения по этому вопросу. Так, Германия и Франция не хотят вводить полный запрет на выдачу виз россиянам, поскольку это якобы может еще сильнее сплотить граждан вокруг путинского режима.

Ранее в Госдепе заявили, что США не поддерживают введение запрета на выдачу виз гражданам РФ, поскольку это закрыло бы пути к бегству для российских диссидентов.

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