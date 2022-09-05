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Україна звернеться до ЄС щодо заборони видачі віз росіянам: до Ради внесли постанову

Фото: у Раду внесли постанову про звернення до ЄС з приводу заборони на видачу віз для росіян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна може звернутися до Європейського союзу з вимогою ввести заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови, яке опубліковане на сайті ВР.

На даний момент текст постанови на сайті парламенту відсутній.

Як повідомив народний депутат Олександр Качура, ініціативу підтримали понад 30 нардепів.

"Зареєстрував у ВР постанову № 7733, яку розробляв разом з МЗС, щодо обмеження видачі шенгенських віз для громадян держави-агресора - РФ. Понад 30 колег депутатів підтримали підписом цю ініціативу", - написав він у Telegram.

Він заявив, що постанова містить звернення Верховної Ради України до інститутів ЄС, парламентів і урядів його держав-членів.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Євросоюзу домовилися про призупинення спрощеного візового режиму з Росією на тлі війни проти України.

ЄС не досяг єдиної думки з цього питання. Так, Німеччина і Франція не хочуть вводити повну заборону на видачу віз громадянам РФ, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян навколо путінського режиму.

США не вважають за необхідне обмежувати у візах всіх громадян РФ як покарання за вторгнення в Україну.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що в перспективі має бути гарантія, що Російські вбивці і посібники державного терору не будуть користуватися шенгенськими візами.

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