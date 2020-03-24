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Украина обратилась в ЕИБ за кредитом для борьбы с коронавирусом

Новости » Финансовый кризис 2020     24.03.2020 - 12:52
Украина обратилась в ЕИБ за кредитом для борьбы с коронавирусом
Фото: Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сумма кредита может составить 40 млн евро

Украина получила от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) план по привлечению займа на 40 млн евро для быстрого реагирования и проведения необходимых мероприятий по преодолению коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

По данным пресс-службы, кредит может быть предоставлен в рамках действующего проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины", открытого в 2014 году.

В пресс-службе сообщили, что министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов провел совещание с ЕИБ средствами онлайн связи относительно деталей и сроков получения кредита.

Как сообщало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой попросил увеличить размер будущей помощи Украине в связи с распространением коронавируса.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) готов мобилизовать кредитный ресурс 1 триллион долларов для помощи членам фонда в борьбе с последствиями коронавируса для экономики.

Отметим, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил чрезвычайный "Пакет солидарности" объемом 1 млрд евро, который поможет компаниям в 38 странах операций банка справиться с последствиями пандемии коронавируса.

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