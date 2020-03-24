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Україна звернулася за кредитом до ЄІБ для боротьби з коронавірусом

Новини » Фінансова криза 2020     24.03.2020 - 12:52
Україна звернулася за кредитом до ЄІБ для боротьби з коронавірусом
Фото: Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сума кредиту може становити 40 млн євро

Україна отримала від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) план щодо залучення позики на 40 млн євро для швидкого реагування та проведення необхідних заходів з подолання коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України.

За даними прес-служби, позика може буди надана рамках діючого проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України", відкритого в 2014 році.

У прес-службі повідомили, що міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов провів нараду з ЄІБ засобами онлайн зв’язку щодо деталей та термінів отримання кредиту.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою попросив збільшити розмір майбутньої допомоги Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий мобілізувати кредитний ресурс на 1 трильйон доларів для допомоги членам фонду в боротьбі з наслідками коронавірусу для економіки.

Відзначимо, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив надзвичайний "Пакет солідарності" обсягом 1 млрд євро, який допоможе компаніям в 38 країнах операцій банку впоратися з наслідками пандемії коронавірусу.

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