Зеленский попросил МВФ увеличить размер будущей помощи

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент Украины предлагает как можно скорее предоставить Украине кредиты МВФ

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой попросил увеличить размер будущей помощи Украине в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как отмечается в сообщении, собеседники обсудили расширение программы сотрудничества Украины с МВФ, а также шаги по имплементации этой программы.

"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан", - сказал Зеленский.

В свою очередь пресс-служба президента процитировала заявление Георгиевой, которое пока что не свидетельствует о согласии предоставить Украине помощь.

"Имела очень конструктивный разговор с президентом Владимиром Зеленским и выразила нашу поддержку Украине, поскольку страна стоит перед огромными вызовами в связи с распространением коронавируса COVID-19", - цитирует пресс-служба слова Георгиевой.

По данным пресс-службы, стороны также договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности относительно увеличения их объема.

Как сообщало РБК-Украина, глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина хотела бы ускорить получение помощи от МВФ. По его словам, Кроме стандартной программы НБУ также хотел бы получить экстренную помощь от МВФ. Как отметил Смолий, часть этого финансирования пойдет на финансирование дефицита госбюджета, другая часть - на пополнение золотовалютных резервов.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что в ситуации с развертыванием мирового финансового кризиса из-за коронавируса "не иметь программы с МВФ - это на самом деле совершить самоубийство". При этом единственным требованием МВФ к Украине остается закон, который не позволит вернуть "ПриватБанк" Игорю Коломойскому.