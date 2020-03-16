ЕБРР выделил миллиард евро на борьбу с последствиями коронавируса

Фото: ЕБРР (ebrd.com)

Пандемия коронавируса представляет большую проблему для развивающихся стран

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил чрезвычайный "Пакет солидарности" объемом 1 млрд евро, который поможет компаниям в 38 странах операций банка справиться с последствиями пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении ЕБРР.

Как отмечается в сообщении, это первый ответ на кризис, и банк увеличить помощь, если это необходимо.

Комментируя реакцию ЕБРР на глобальный кризис в области здравоохранения, президент ЕБРР Сума Чакрабарти сказал: "Пандемия COVID-19 и ее экономические последствия представляют беспрецедентную проблему для ЕБРР и стран его операций".

Запланированные меры будут включать расширение финансирования торговли и предоставление краткосрочного финансирования на срок до двух лет через финансовые учреждения, особенно для поддержки малых и средних предприятий.

Банк он оценит необходимость реструктуризации существующих кредитов, включая возможность продления сроков погашения и изменения других условий.

Экономисты ЕБРР ожидают, что экономика будет затронута во всех регионах работы банка, причем рост будет замедляться, особенно в Центральной Азии, а также в Восточной Европе и на Кавказе, на территории России и в Юго-Восточной Европе.

Страны, которые сильно интегрированы в глобальные цепочки поставок и, в частности, имеют прямую зависимость от Китая и Европы, скорее всего, больше всего пострадают от пандемии. Индустрия туризма, вероятно, будет затронута во многих странах ЕБРР.

Недавний спад цен на нефть также окажет влияние на нефтедобывающие страны в регионах ЕБРР, и ожидается, что поток денежных переводов от рабочих в свои страны также замедлится.

По данным ЕБРР, банк вложил в страны своих операций 10,1 млрд евро в 2019 году.

Как сообщало РБК-Украина, Еврокомиссия 13 марта представила план действий по борьбе с негативным влиянием коронавируса на экономику европейских стран. В частности, Еврокомиссия намерена поддерживать предприятия и обеспечить ликвидность финансового сектора, что позволит ему продолжать поддержку экономики.

Федеральная резервная система (ФРС) США вечером 15 марта обнародовала решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%. ФРС пообещала сотни миллиардов долларов на покупку активов, заявив, что эпидемия оказала "глубокое" влияние на экономику.