Украина не нарушит ни одного соглашения об оружии, - советник Залужного

Оружие, переданное украинским военным, будет использовано для ликвидации российских оккупантов. Его ни в коем случае не перенаправят в какое-то другое место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью специального советника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэна Райса Укринформу.

Ветеран вооруженных сил США подчеркнул, что украинские военнослужащие твердо объединены желанием воевать и уничтожать армию врага.

"Я считаю, что Украина является одним из крупнейших союзников США, и уверен, что оружие, переданное украинским силам, не будет перенаправлено в какое-то другое место, и я не имею никаких опасений, что украинское руководство нарушит любое соглашение", - отметил Райс.

Советник Залужного подчеркнул, что Вашингтон верит в украинский народ, его политическое и военное руководство и в мужественных украинских воинов.

"И именно поэтому я постоянно пишу об этом и выступаю публично в Соединенных Штатах, рекомендуя немедленно доставить Украине нужное количество оружия (а это значит, еще больше), чтобы выгнать россиян из Украины и помочь "Первой армии мира" отвоевать свою территорию, людей, культуру и мир", - добавил он.