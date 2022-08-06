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Украина не нарушит ни одного соглашения об оружии, - советник Залужного

Новина українською →
Суббота 06 августа 2022 03:23
Украина не нарушит ни одного соглашения об оружии, - советник Залужного Фото: Советник Валерия Залужного Дэн Райс (ukrinform.ua)
Автор: Олег Васкив

Оружие, переданное украинским военным, будет использовано для ликвидации российских оккупантов. Его ни в коем случае не перенаправят в какое-то другое место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью специального советника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэна Райса Укринформу.

Ветеран вооруженных сил США подчеркнул, что украинские военнослужащие твердо объединены желанием воевать и уничтожать армию врага.

"Я считаю, что Украина является одним из крупнейших союзников США, и уверен, что оружие, переданное украинским силам, не будет перенаправлено в какое-то другое место, и я не имею никаких опасений, что украинское руководство нарушит любое соглашение", - отметил Райс.

Советник Залужного подчеркнул, что Вашингтон верит в украинский народ, его политическое и военное руководство и в мужественных украинских воинов.

"И именно поэтому я постоянно пишу об этом и выступаю публично в Соединенных Штатах, рекомендуя немедленно доставить Украине нужное количество оружия (а это значит, еще больше), чтобы выгнать россиян из Украины и помочь "Первой армии мира" отвоевать свою территорию, людей, культуру и мир", - добавил он.

Напомним, США уже работают над новым пакетом военной помощи для Украины. Его размер, по словам американских чиновников, может составить 1 млрд долларов.

К слову, на днях Байден утвердил пакет помощи Украине на 550 млн долларов. В него вошли боеприпасы для артиллерии и HIMARS. Перед этим Украина получила еще четыре РСЗО.

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