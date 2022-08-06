Україна не порушить жодної угоди про зброю, - радник Залужного

Зброя, передана українським військовим, буде використана виключного для ліквідації російських окупантів. Її у жодному випадку не перенаправлять в якесь інше місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю спеціального радника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Дена Райса Укрінформу.

Ветеран збройних сил США наголосив, що українські військовослужбовці твердо об'єднані бажанням воювати та знищувати армію ворога.

"Я вважаю, що Україна є одним із найбільших союзників США, і впевнений, що зброя, передана українським силам, не буде перенаправлена в якесь інше місце, і я не маю жодних побоювань, що українське керівництво порушить будь-яку угоду", - зазначив Райс.

Радник Залужного підкреслив, що Вашингтон вірить в український народ, його політичне і військове керівництво та в мужніх українських воїнів.

"І саме тому я постійно пишу про це та виступаю публічно у Сполучених Штатах, рекомендуючи негайно доставити Україні потрібну кількість зброї (а це значить, ще більше), щоб вигнати росіян з України та допомогти "Першій армії миру" відвоювати свою територію, людей, культуру і мир", - додав він.