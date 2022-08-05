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США готовят военную помощь Украине на 1 млрд долларов: что передадут

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Вашингтон, Пятница 05 августа 2022 22:15
США готовят военную помощь Украине на 1 млрд долларов: что передадут Фото: Джо Байден, президент США facebook.com/POTUS)
Автор: Дмитрий Левицкий

США уже работают над новым пакетом военной помощи для Украины. Его размер, по словам американских чиновников, может составить 1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам трех источников издания Reuters, американский президент Джо Байден еще не подписал указ о новом пакете помощи, поэтому его наполнение и стоимость может меняться.

Как отметили чиновники, если пакет помощи подпишут в его нынешнем виде, то Украина получит боеприпасы для дальнобойных артиллерийских систем HIMARS и зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Также в новый пакет помощи должны войти 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.

Напомним, на днях Байден утвердил пакет помощи Украине на 550 млн долларов. В него вошли боеприпасы для артиллерии и HIMARS.

А перед этим Украина получила еще четыре системы HIMARS от США.

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