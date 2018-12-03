Украина направила РФ запрос о допуске консула к украинским морякам, - омбудсмен

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Украина просит о допуске консула к морякам в СИЗО "Лефортово", а также к раненым морякам

Украина направила российской стороне запрос относительно возможности визита консула к незаконно удерживаемым в РФ украинским морякам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook.

Денисова отметила, что Украина просит о допуске консула к морякам которые содержатся в СИЗО "Лефортово", а также к раненым морякам.

"Получила информацию от консульства Украины в Москве о том, что его сотрудники направили официальные запросы в МИД Российской Федерации и администрации следственных изоляторов "Лефортово" и "Матросская тишина" о возможности посетить украинским консулом наших военнопленных, в том числе, раненых. О поступлении ответа сообщу незамедлительно", - написала она.

Кроме того, Денисова добавила, что завтра утром, 4 декабря, сотрудники украинского консульства будут выяснять информацию относительно внутритюремных счетов, которые якобы открыты для украинских моряков, и о порядке перевода на них средств.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам Денисовой, статус украинских моряков как военнопленных предполагает "особенную" модель освобождения. В частности, их нельзя обменивать на преступников.

Ранее также сообщалось, что в московском СИЗО-2 "Лефортово" к каждому украинскому моряку подселят по одному заключенному.