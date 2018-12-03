Денісова: статус українських моряків як військовополонених передбачає "особливу" модель звільнення

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

За словами Денісової, статус моряків як військовополонених не дозволяє розглядати їх справу в звичайному суді

Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що статус українських моряків як військовополонених не дозволяє обмінювати їх на злочинців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За її словами, Женевська конвенція про військовополонених не передбачає ніякого обміну на будь-яких злочинців.

"Є Женевська конвенція про військовополонених, до якої Україна приєдналася і ратифікувала її, вона діє з 1955 року. Там чітко визначено: якщо це військовополонені, ніякого обміну не може бути на будь-яких злочинців, у тому числі Російської Федерації...Це особливий статус та особлива модель їх звільнення", - сказала вона.

Крім того, за словами Денісової, статус моряків як військовополонених не дозволяє розглядати їх справу у звичайному суді, їх також не можна тримати в СІЗО.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що всі українські моряки, які були захоплені Російською Федерацією в Керченській протоці, мають статус військовополонених.

Як повідомляло РБК-Україна, російська влада пред'явила захопленим у Чорному морі українським морякам звинувачення в нібито незаконному перетині кордону.