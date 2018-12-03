Омбудсмен рассказала об условиях содержания украинских моряков в СИЗО "Лефортово"

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Вскоре моряков расселят по камерам, рассчитанных на двух человек

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова сообщила, что в московском СИЗО-2 "Лефортово" к каждому украинскому моряку подселят по одному заключенному. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook омбудсмена.

Как отмечается, украинских моряков расселят по восьмиметровых камерах, рассчитанных на двух арестантов.

"В СИЗО-2 Лефортово происходит так называемое дорозселення, в результате которого каждого из наших моряков разместят в восьмиметровой камере, рассчитанной на двух арестантов. И к каждому из них подселят другого заключенного, который тоже впервые привлекается к ответственности", - написала Денисова.

Также она сообщила, в месте нахождения военнопленных есть двор для прогулок. В праве на прогулки они не ограничены.

Денисова также рассказала, что получила от российского омбудсмена Татьяны Москальковой сообщение о том, что сегодня украинским военнопленным привезли передачи, а также, что для них открыли внутреннетюремные счета, куда родственники могут перечислять деньги.

"Что касается моряков, которые находятся в больничном изоляторе "Матросской тишины", то они уже встают и самостоятельно передвигаются, рассказала Москалькова. Ранены, по ее словам, получают медицинскую помощь, горячее питание и не высказывают жалоб", - добавила Денисова.

Она также сообщила, что завтра Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева должна посетить украинских моряков.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что все украинские моряки, которые были захвачены Российской Федерацией в Керченском проливе, имеют статус военнопленных.

По словам Денисовой, статус украинских моряков как военнопленных не позволяет обменивать их на преступников.

Напомним, российские власти предьявили захваченным в Черном море украинским морякам обвинения в якобы незаконном пересечении границы.