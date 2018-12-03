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Україна направила РФ запит про допуск консула до українських моряків, - омбудсмен

Новини » Надзвичайні події    03.12.2018 - 18:58
Україна направила РФ запит про допуск консула до українських моряків, - омбудсмен
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Україна просить про допуск консула до моряків у СІЗО "Лефортово", а також до поранених моряків

Україна направила російській стороні запит щодо можливості візиту консула до незаконно утримуваних у РФ українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженого Верхоної ради України з прав людини Людмили Денісової у Facebook.

Денісова зазначила, що Україна просить про допуск консула до моряків які утримуються у СІЗО "Лефортово", а також до поранених моряків.

"Отримала інформацію від консульства України у Москві про те, що його співробітники направили офіційні запити до МЗС Російської Федерації та до адміністрацій слідчих ізоляторів "Лефортово" та "Матросская тишина" щодо можливості відвідати українським консулом наших військовополонених, в тому числі, поранених. Про надходження відповіді повідомлю негайно", - написала вона.

Крім того, Денісова додала що завтра вранці, 4 грудня, співробітники українського  консульства будуть з’ясовувати інформацію щодо внутрішньотюремних рахунків, які начебто відкриті для українських моряків, та про порядок переведення на них коштів. 

Україна направила РФ запит про допуск консула до українських моряків, - омбудсмен

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами Денісової, статус українських моряків як військовополонених передбачає "особливу" модель звільнення. Зокрема, їх не можна обмінювати на злочинців.

Раніше також повідомлялося, що в московському СІЗО-2 "Лефортово" до кожного українського моряка підселять по одному ув'язненому.

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