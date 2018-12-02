Путин отказался от обсуждения вопроса обмена украинских моряков

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин заявил, что им необходимо "получить полные показания со стороны моряков"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос обмена украинских моряков, которых задержали ФСБ во время нападения на ВМС Украины около Керченского пролива, не стоит. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Президент РФ рассказал, что вопрос обмена пока не стоит, а украинская сторона "таких вопрос не поднимала".

"Но сейчас об этом и говорить рано - сейчас идет следствие, нам нужно подтвердить провокационный характер действий украинской власти и зафиксировать это все в юридических документах", - заявил Путин.

Он добавил, что сначала российской стороне необходимо "получить полные показания со стороны моряков" и "оформить все это соответствующим образом".

Ранее сообщалось, что Путин хочет упростить получение гражданства РФ для украинцев. Путин сообщил, что они собираются пойти "по пути либерализации" для получения гражданства РФ гражданами Украины.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча Трампа и Путина возможна только после возвращения моряков и судов. Трамп заявил, что сначала необходимо вернуть технику и моряков, потому что "люди должны вернуться к своим семьям".