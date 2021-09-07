Украина начинает ужесточать карантин, белорусским оппозиционерам вынесли приговор, умер Бельмондо: новости за 6 сентября

Украина готовится перейти в "желтую" зону карантина, белорусских оппозиционеров приговорили к тюремным срокам, умер французский актер Жан-Поль Бельмондо. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 6 сентября - в материале РБК-Украина.

Украина может перейти в "желтую" зону уже с 13 сентября: Минздрав направил представление Кабмину

Минздрав подал представление Кабмину о переводе Украины в "желтую" зону карантина. Ожидается, что усиление карантина будет уже со следующего понедельника. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова главы Минздрава Виктора Ляшко в эфире "Украина 24".

По его словам, сегодня Украина превысила индикаторы, которые могут перенести страну с "зеленой" в "желтую" зону.

Оккупанты отправили в СИЗО задержанного в Крыму заместителя главы Меджлиса

"Киевский районный суд" в оккупированном Симферополе арестовал на два месяца замглавы Меджлиса Наримана Джелялова. Российские власти обвиняют его в организации "диверсии".

Джелялов будет находиться в СИЗО до 4 ноября. На суде обвинитель заявил, что замглавы Меджлиса подозревается в "тяжком преступлении" и может скрыться от "правосудия".

Глава МВД назвал главную версию смерти мэра Кривого Рога и заявил о злоупотреблениях в городе

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский назвал предварительную версию смерти мэра Кривого Рога - самоубийство. Аудит бюджета города установил серьезные злоупотребления.

По его словам, давление на следствие на сегодня не оказывается, а информацию о причинах смерти Павлова полиция даст в ближайшее время.

Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам тюрьмы

Минский областной суд вынес приговор членам Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Они получили 11 и 10 лет тюрьмы соответственно.

Так, суд признал их виновными в закрытом режиме по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям против национальной безопасности); ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем); ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им). Известно, что Мария Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, а Максим Знак - усиленного.

Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо

В понедельник, 6 сентября, умер французский актер Жан-Поль Бельмондо. Он скончался на 89-м году жизни. О смерти Бельмондо сообщил его юрист. Подробности не приводятся.

О самых лучших фильмах с известным французским актером, а также о том, что он говорил об Украине, читайте в материале Styler.

В Полтаве девушка устроила стрельбу из арбалета в школе: есть раненые

На территории одной из школ Полтавы девушка устроила стрельбу из арбалета. В результате инцидента ранены двое учителей.

Как сообщают в социальных сетях, девушка уже давно окончила школу, но именно в этой она проходила обучение до 4 класса. В последнее время ее видели с зелеными волосами и порезанными руками. А в школу она пришла целенаправленно, так как хотела отомстить какому-то конкретному педагогу.

Злоумышленницу уже допросили и в полиции открыли уголовное дело по ст. 115 (Покушение на умышленное убийство).

В Черкассах умер 7-летний мальчик: врачи боролись за его жизнь до последнего

В Черкассах скончался 7-летний мальчик, который более недели находился в коме. Врачи боролись за жизнь ребенка до последнего и пытались вытянуть его с того света. В больницу мальчик поступил с жуткими ранами и укусами и в его гибели скорее всего виноваты бабушка и дедушка.

В реанимации ребенок находился с 24 августа. Его привезли в больницу с травмой головы, у него были оторваны уши, не было нижней губы и части полового органа. Врачи изначально не давали положительных прогнозов, но попытались спасти ребенка. Однако у него начали отказывать внутренние органы.

Ночи будут очень холодные: в каких областях сегодня начнет теплетler.

Погода в Украине в ближайшие сутки ожидается сухая и солнечная. В большинстве областей синоптики прогнозируют усиление ветра, небольшое повышение температуры и очень холодные ночи.

Подробнее о том, какая погода ждет украинцев сегодня, читайте в материале Styler.