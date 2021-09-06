Украина может перейти в "желтую" зону уже с 13 сентября: Минздрав направил представление Кабмину
Минздрав подал представление Кабмину о переводе Украины в "желтую" зону карантина. Ожидается, что усиление карантина будет уже со следующего понедельника.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова главы Минздрава Виктора Ляшко в эфире "Украина 24".
По его словам, сегодня Украина превысила индикаторы, которые могут перенести страну с "зеленой" в "желтую" зону.
"Минздрав подал соответствующее представление Кабмину. На этой неделе будет комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит наше обращение. Скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет в желтый уровень эпидемической опасности", - сообщил Ляшко.
Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин анонсировал введение в ближайшее время "желтой" зоны карантина в стране.