Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам тюрьмы
Фото: Максим Знак и Мария Колесникова (коллаж РБК-Украина)
Минский областной суд вынес приговор членам Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Они получили 11 и 10 лет тюрьмы соответственно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитный центр "Вясна".
Так, суд признал их виновными в закрытом режиме по трем статьям Уголовного кодекса:
- ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям против национальной безопасности),
- ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем),
- ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им).
Известно, что Мария Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, а Максим Знак - усиленного.
Напомним, ранее белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку просили назначить наказание в виде 12 лет тюрьмы.
Однако впоследствии опубликовали заявление, что адвокат опроверг информацию о приговоре.