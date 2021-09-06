Глава МВД назвал главную версию смерти мэра Кривого Рога и заявил о злоупотреблениях в городе
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский назвал предварительную версию смерти мэра Кривого Рога - самоубийство. Аудит бюджета города установил серьезные злоупотребления.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью для "Интерфакс-Украина".
По его словам, давление на следствие на сегодня не оказывается, а информацию о причинах смерти Павлова полиция даст в ближайшее время.
"Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Однако есть внешние факторы, которые уже установлены: состоялся ряд масштабных проверок, аудит бюджета города, и были выявлены серьезные злоупотребления", - рассказал Монастырский.
Он считает, что это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы.
"В этом случае - мэр", - отметил он.