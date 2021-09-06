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Глава МВД назвал главную версию смерти мэра Кривого Рога и заявил о злоупотреблениях в городе

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 11:59
Глава МВД назвал главную версию смерти мэра Кривого Рога и заявил о злоупотреблениях в городе Фото: мэр Кривого Рога Константин Павлов (zagittya.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский назвал предварительную версию смерти мэра Кривого Рога - самоубийство. Аудит бюджета города установил серьезные злоупотребления.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью для "Интерфакс-Украина".

По его словам, давление на следствие на сегодня не оказывается, а информацию о причинах смерти Павлова полиция даст в ближайшее время.

"Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Однако есть внешние факторы, которые уже установлены: состоялся ряд масштабных проверок, аудит бюджета города, и были выявлены серьезные злоупотребления", - рассказал Монастырский.

Он считает, что это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы.

"В этом случае - мэр", - отметил он.

Напомним, мэра Кривого Рога нашли мертвым.

Отметим, Юрий Вилкул будет временно исполнять обязанности городского главы Кривого Рога.

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Министерство внутренних дел Украины Кривой Рог
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