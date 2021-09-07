Україна готується перейти в "жовту" зону, білоруським опозиціонерам винесли вирок, помер Бельмондо: новини за 6 вересня

Україна готується перейти в "жовту" зону карантину, білоруських опозиціонерів засудили до тюремних термінів, помер французький актор Жан-Поль Бельмондо. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 6 вересня - в матеріалі РБК-Україна.

Україна може перейти в жовту зону вже з 13 вересня: МОЗ направило подання Кабміну

МОЗ подав подання Кабміну щодо переведення України в "жовту" зону карантину. Очікується, що посилення карантину буде вже з наступного понеділка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова головаи МОЗ Віктора Ляшка в ефірі "Україна 24".

За його словами, сьогодні Україна перевищила індикатори, які можуть перенести країну з "зеленої" в "жовту" зону.

Окупанти відправили в СІЗО затриманого в Криму заступника глави Меджлісу

"Київський районний суд" в окупованому Сімферополі заарештував на два місяці заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова. Російська влада звинувачує його в організації "диверсії".

Джелялов перебуватиме в СІЗО до 4 листопада. На суді обвинувач заявив, що заступник голови Меджлісу підозрюється в "тяжкому злочині" і може сховатися від "правосуддя".

Голова МВС назвав головну версію смерті мера Кривого Рогу і заявив про зловживання у місті

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський назвав попередню версію смерті мера Кривого Рогу - самогубство. Аудит бюджету міста встановив серйозні зловживання.

За його словами, тиск на слідство на сьогодні не чиниться, а інформацію щодо причин смерті Павлова поліція дасть найближчим часом.

Білоруських опозиціонерів Колеснікову і Знака засудили до 11 і 10 років в'язниці

Мінський обласний суд виніс вирок членам координаційної ради опозиції Марії Колесникової і Максиму Знаку. Вони отримали 11 і 10 років в'язниці відповідно.

Так, суд визнав їх винними у закритому режимі за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 361 (заклики до дій проти національної безпеки; ч. 1 ст. 357 (змова з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом); ч. 1 ст. 361-1 (створення екстремістського формування та керівництво ним). Відомо, що Марія Колесникова буде відбувати покарання в колонії загального режиму, а Максим Знак - посиленого.

Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо

В понеділок, 6 вересня, помер французький актор Жан-Поль Бельмондо. Він помер на 89-му році життя. Про смерть Бельмондо повідомив його адвокат. Подробиці не наводяться.

Про найкращі фільми з відомим французьким актором, а також про те, що він говорив про Україну, читайте в матеріалі Styler.

У Полтаві дівчина вчинила стрілянину з арбалета в школі: є поранені

На території однієї зі шкіл Полтави дівчина вчинила стрілянину з арбалета. Внаслідок інциденту поранені двоє вчителів.

Як повідомляють в соціальних мережах, дівчина вже давно закінчила школу, але саме в цій вона проходила навчання до 4 класу. Останнім часом її бачили з зеленим волоссям і порізаними руками. А в школу вона прийшла цілеспрямовано, оскільки хотіла помститися якомусь конкретному педагогу.

Зловмисницю вже допитали й в поліції відкрили кримінальну справу за ст.115 (замах на умисне вбивство).

У Черкасах помер 7-річний хлопчик: лікарі боролися за його життя до останнього

У Черкасах помер 7-річний хлопчик, який більше як тиждень перебував у комі. Лікарі боролися за життя дитини до останнього і намагалися витягнути його з того світу. До лікарні хлопчик поступив з моторошними ранами та укусами й в його загибелі швидше за все винні бабуся і дідусь.

В реанімації дитина перебувала з 24 серпня. Його привезли в лікарню з травмою голови, у нього були відірвані вуха, не було нижньої губи та частини статевого органу. Лікарі спочатку не давали позитивних прогнозів, але спробували врятувати дитину. Однак у нього почали відмовляти внутрішні органи. Він перебував у комі.

Ночі будуть дуже холодні: в яких областях сьогодні почне теплішати

Погода в Україні найближчої доби очікується суха і сонячна. У більшості областей синоптики прогнозують посилення вітру, невелике підвищення температури та дуже холодні ночі.

Детальніше про те, яка погода чекає українців сьогодні, читайте в матеріалі Styler.