Украина готовит запрос по сыну премьера Чехии

Фото: Андрей Бабиш (flickr.com)

Прокуратура АРК открыла дело по факту незаконного пересечения украинской границы сыном Бабиша

Украина готовит запрос на адрес компетентных органов Чехии в отношении сына премьер-министра страны Андрея Бабиша-младшего. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Гончаренко в Facebook.

Гончаренко направил депутатский запрос в прокуратуру АР Крым относительно информации СМИ о том, что премьер-министр Чехии "скрывал" своего сына в оккупированном Крыму от полиции Чешской Республики. В свою очередь в прокуратуре АРК заявили, что по этому делу ведется судопроизводство.

В частности, прокуратурой АР Крыма совместно с Главным управлением СБУ в Крыму начато уголовное дело по факту незаконного пересечения украинской границы сыном премьер-министра Чехии Андреем Бабишем-младшим.

Фото (facebook.com/alexeygoncharenko)

Напомним, недавно помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что сыну премьер-министра Чехии Андрею Бабишу-младшему могут запретить въезд в Украину. В частности, сыну чешского премьера грозит запрет на въезд в Украину и штраф за незаконное пересечение границы.

После "Крымского скандала" сенат Чехии принял резолюцию с призывом к премьеру сложить полномочия. В ответ премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на фоне скандала, связанным с посещением его сыном аннексированного Крыма заявил, что никогда не уйдет в отставку.

Как сообщало РБК-Украина, в 2017 году сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил полиции, что отец насильно вывез его на территорию оккупированного Крыма, чтобы спрятать на время расследования коррупционного скандала. Сын главы правительства назвал это "похищением".

В свою очередь, премьер-министр Чехии отрицал обвинения в отношении его сына. Он добавил, что Бабиш-младший психически больной.

Отметим, что правоохранительные органы Чехии открыли уголовное дело против Андрея Бабиша-младшего за незаконное пересечение границы Украины.