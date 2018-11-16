В отношении сына премьера Чехии открыли дело за посещение аннексированного Крыма

Фото: Андрей Бабіш (flickr.com)

Андрея Бабиша-младшего обвиняют в незаконном пересечении границы Украины

Правоохранительные органы Чехии открыли уголовное дело против Андрея Бабиша-младшего, сына премьер-министра страны Андрея Бабиша, за незаконное пересечение границы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Idnes.

В частности, после скандала с посещением оккупированного Крыма Бабиш-младший заявил, что его похитили. Как сказал краевой полицейский управления Ян Птачек, в ходе расследования данного заявления предмет преступления найти не удалось. После этого сын премьера Чехии стал фигурантом дела о незаконном пересечении границы Украины.

"Полиция начала уголовное дело по подозрению во вторжении в другую страну", - сказал Птачек.

Сейчас Бабиш-младший проживает в Швейцарии и правоохранительные органы Чехии на данный момент не могут с ним связаться. Но премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сказал что он пообщался с сыном и допускает с ним возможную встречу.

В прокуратуре Чехии добавили, что в настоящее время вопрос о международный ордер на арест Бабиша-младшего не решается.

Напомним, недавно помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что сыну премьер-министра Чехии Андрею Бабишу-младшему могут запретить въезд в Украину. В частности, сыну чешского премьера грозит запрет на въезд в Украину и штраф за незаконное пересечение границы.

После "Крымского скандала" сенат Чехии принял резолюцию с призывом к премьеру сложить полномочия. В ответ премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на фоне скандала, связанным с посещением его сыном аннексированного Крыма заявил, что никогда не уйдет в отставку.

Как сообщало РБК-Украина, в 2017 году сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил полиции, что отец насильно вывез его на территорию оккупированного Крыма, чтобы спрятать на время расследования коррупционного скандала. Сын главы правительства назвал это "похищением".

В свою очередь, премьер-министр Чехии отрицал обвинения в отношении его сына. Он добавил, что Бабиш-младший психически больной.