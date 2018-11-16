ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Синові прем'єра Чехії можуть заборонити в'їзд до України, - ДПСУ

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 12:46
Синові прем'єра Чехії можуть заборонити в'їзд до України, - ДПСУ
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

В'їзд можуть заборонити через незаконний візит до анексованого Криму

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян повідомив, що синові прем'єр-міністра Чехії Андрею Бабішу-молодшому можуть заборонити в'їзд до України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, синові чешського прем'єра загрожує заборона на в'їзд в Україну та штраф за незаконний перетин кордону.

Повідомляється, що вчора, 15 листопада, у Празі відбувся протест проти уряду Бабіша через поїздку його сина до анексованого Росією Криму. Сьогодні зранку Бабіш заявив, що не збирається добровільно йти у відставку на час розслідування.

Видання повідомляє, що син прем’єра в інтерв’ю виданню Seznam.czу повідомив, що торік його силою вивезли до анексованого Криму, щоб не дати можливості свідчити правоохоронцям проти батька у можливих махінаціях з коштами Євросоюзу. У свою чергу, прем’єр стверджує, що його син перебував у Криму "добровільно" і заявив, що його син страждає від шизофренії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на територію України у листопаді не пропустили ректора Московської духовної академії, архієпископа Амвросія.

Крім того, РБК-Україна раніше писало, що омбудсмену Російської Федерації Тетяні Москальковій можуть заборонити в'їзд в Україну через порушення правил перетину українського кордону.

На Закарпатті постраждалий від наїзду контрабандистів прикордонник у критичному стані У Закарпатській області контрабандисти наїхали на прикордонника
Новини України Государственная пограничная службаЧехия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся