Синові прем'єра Чехії можуть заборонити в'їзд до України, - ДПСУ

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

В'їзд можуть заборонити через незаконний візит до анексованого Криму

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян повідомив, що синові прем'єр-міністра Чехії Андрею Бабішу-молодшому можуть заборонити в'їзд до України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, синові чешського прем'єра загрожує заборона на в'їзд в Україну та штраф за незаконний перетин кордону.

Повідомляється, що вчора, 15 листопада, у Празі відбувся протест проти уряду Бабіша через поїздку його сина до анексованого Росією Криму. Сьогодні зранку Бабіш заявив, що не збирається добровільно йти у відставку на час розслідування.

Видання повідомляє, що син прем’єра в інтерв’ю виданню Seznam.czу повідомив, що торік його силою вивезли до анексованого Криму, щоб не дати можливості свідчити правоохоронцям проти батька у можливих махінаціях з коштами Євросоюзу. У свою чергу, прем’єр стверджує, що його син перебував у Криму "добровільно" і заявив, що його син страждає від шизофренії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на територію України у листопаді не пропустили ректора Московської духовної академії, архієпископа Амвросія.

Крім того, РБК-Україна раніше писало, що омбудсмену Російської Федерації Тетяні Москальковій можуть заборонити в'їзд в Україну через порушення правил перетину українського кордону.