У Чехії коаліція під загрозою розпаду через скандал з сином прем'єра

Фото: Андрій Бабиш (flickr.com)

Віце-прем'єр Ян Гамачек не виключив, що його партія вийде з коаліції

Чеська Соціал-демократична партія не виключає свого виходу з урядової коаліції після того, як стало відомо про те, що сина прем'єра Андрія Бабиша в 2017 році проти його волі відправили в окупований Крим і утримували там, щоб "заховати" на тлі гучного розслідування можливі корупційні діянння його батька. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Novinky.

Зокрема, голова соціал-демократів, міністр внутрішніх справ і віце-прем'єр Ян Гамачек підкреслив серйозність сформованої ситуації.

"Ми будемо розбиратися з цією ситуацією. Я підтримую контакт з прем'єр-міністром, завтра проведемо збори коаліції. Ми будемо вимагати чітких і конкретних відповідей", - сказав він.

При цьому Гамачек не виключив, що його партія вийде з коаліції.

"Я не можу виключати будь-яких кроків і не можу прогнозувати, що буде з коаліційним урядом", - сказав він.

У свою чергу, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш заперечує звинувачення свого сина в тому, що він силоміць вивіз його в окупований Крим, щоб заховати на тлі корупційного скандалу.

За словами прем'єра Бабиша, інформація про викрадення його сина не відповідає дійсності.

"Мій син психічно хворий, він приймає ліки, йому потрібен нагляд і він живе зі своєю матір'ю в Швейцарії", - написав Бабиш в sms-коментарі виданню.

Він також додав, що його донька Адріана страждає біполярним розладом.

Зазначимо, Бабиш-молодший називав своє перебування в Україні "викраденням" в електронному листі, направленому в 2017 році чеської поліції. Поліція підтвердила у вівторок, що вона розслідує інформацію ЗМІ і оцінює її правдивість.

Також РБК-Україна писало, що Крайовий суд Братислави відмовив у задоволенні скарги премьер-міністра країни Андрія Бабиша на звинувачення у співпраці з таємною поліцією соціалістичної Чехословаччини.

Раніше Верховний суд постановив, що співпраця Бабиша з органами КДБ було не доведено.