Долар та євро різко обвалися: курс на 23 квітня та як валюта впливає на ціни

Нацбанк розпочав впевнене зміцнення національної валюти, суттєво знизивши офіційні курси долара та євро на 23 квітня.

Курс валют НБУ

Нацбанк перейшов до зміцнення гривні. Так, курс долара на завтра впав на 23 копійки і торгуватиметься на рівні 43,88 гривень.

Євро обвалилось ще більше. Курс на 23 квітня - 51,49 (-42 коп) гривень.

Фото: курс валют на 23 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Як впливає курс на ціни?

Як пояснив в коментарі РБК-Україна президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак, зростання курсу іноземної валюти впливає на вартість товарів в Україні, проте прямої залежності між стрибком долара та цінниками в супермаркетах не існує.

Основний тиск на споживчий кошик наразі здійснює дорожчання пального та загальні темпи інфляції.

Відсутність прямої прив’язки: Немає закономірності, що ціни миттєво зростають саме в момент перетину доларом позначки у 44 гривні. Подорожчання товарів та послуг відбувається постійно через загальні економічні процеси.

Фактор пального: Суттєве зростання цін, яке спостерігалося у березні, пов’язане насамперед із подорожчанням пального. Оскільки пальне закладене у собівартість їжі та послуг, це автоматично штовхає ціни вгору.

Курс та інфляція: Зростання курсу долара на 10% не означає аналогічного здорожчання всього споживчого кошика на 10%. Проте курс валют завжди з певним коефіцієнтом впливає на темпи інфляції.

Позиція Нацбанку: Головне завдання НБУ - цінова стабільність, тобто низька інфляція. Оскільки ріст валюти заважає досягненню інфляційної цілі у 5%, регулятор використовує різні інструменти, щоб не допускати надмірного зростання курсу.