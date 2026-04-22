Долар та євро різко обвалися: курс на 23 квітня та як валюта впливає на ціни
Нацбанк розпочав впевнене зміцнення національної валюти, суттєво знизивши офіційні курси долара та євро на 23 квітня.
Читайте також: "Стрімкого зростання немає": експерт пояснив, що відбувається з курсом долара
Курс валют НБУ
Нацбанк перейшов до зміцнення гривні. Так, курс долара на завтра впав на 23 копійки і торгуватиметься на рівні 43,88 гривень.
Євро обвалилось ще більше. Курс на 23 квітня - 51,49 (-42 коп) гривень.
Фото: курс валют на 23 квітня (інфографіка РБК-Україна)
Як впливає курс на ціни?
Як пояснив в коментарі РБК-Україна президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак, зростання курсу іноземної валюти впливає на вартість товарів в Україні, проте прямої залежності між стрибком долара та цінниками в супермаркетах не існує.
Основний тиск на споживчий кошик наразі здійснює дорожчання пального та загальні темпи інфляції.
Відсутність прямої прив’язки: Немає закономірності, що ціни миттєво зростають саме в момент перетину доларом позначки у 44 гривні. Подорожчання товарів та послуг відбувається постійно через загальні економічні процеси.
Фактор пального: Суттєве зростання цін, яке спостерігалося у березні, пов’язане насамперед із подорожчанням пального. Оскільки пальне закладене у собівартість їжі та послуг, це автоматично штовхає ціни вгору.
Курс та інфляція: Зростання курсу долара на 10% не означає аналогічного здорожчання всього споживчого кошика на 10%. Проте курс валют завжди з певним коефіцієнтом впливає на темпи інфляції.
Позиція Нацбанку: Головне завдання НБУ - цінова стабільність, тобто низька інфляція. Оскільки ріст валюти заважає досягненню інфляційної цілі у 5%, регулятор використовує різні інструменти, щоб не допускати надмірного зростання курсу.
