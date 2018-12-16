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Україна готує запит щодо сина прем'єра Чехії

Новини » Суспільство    16.12.2018 - 12:35
Україна готує запит щодо сина прем'єра Чехії
Фото: Андрій Бабиш (flickr.com)

Прокуратура АРК відкрила справу за фактом незаконного перетину українського кордону сином Бабіша

Україна готує запит на адресу компетентних органів Чехії відносно сина прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша-молодшого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата Олексія Гончаренка в Facebook.

Гончаренко направив депутатський запит до прокуратури АР Крим щодо інформації ЗМІ про те, що прем'єр-міністр Чехії "приховував" свого сина в окупованому Криму від поліції Чеської Республіки. У свою чергу в прокуратурі АРК заявили, що у цій справі ведеться судочинство.

Зокрема, прокуратурою АР Криму спільно з Головним управлінням СБУ в Криму розпочато кримінальну справу за фактом незаконного перетину українського кордону сином прем'єр-міністра Чехії Андрієм Бабішем-молодшим.

Україна готує запит щодо сина прем'єра Чехії

Фото (facebook.com/alexeygoncharenko)

Нагадаємо, нещодавно помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян повідомив, що синові прем'єр-міністра Чехії Андрію Бабішу-молодшому можуть заборонити в'їзд в Україну. Зокрема, сину чеського прем'єра загрожує заборона на в'їзд в Україну і штраф за незаконне перетинання кордону.

Після "Кримського скандалу" сенат Чехії ухвалив резолюцію із закликом до прем'єра скласти повноваження. У відповідь прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш на тлі скандалу, пов'язаних з відвідуванням його сином анексованого Криму заявив, що ніколи не піде у відставку.

Як повідомляло РБК-Україна, в 2017 році син прем'єр-міністра Чехії Андрій Бабіш-молодший заявив поліції, що батько силоміць вивіз його на територію окупованого Криму, щоб сховати на час розслідування корупційного скандалу. Син глави уряду назвав це "викраданням".

У свою чергу, прем'єр-міністр Чехії заперечував звинувачення щодо його сина. Він додав, що Бабіш-молодший психічно хворий.

Зазначимо, що правоохоронні органи Чехії відкрили кримінальну справу проти Андрія Бабіша-молодшого  за незаконний перетин кордону України.

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