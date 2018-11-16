Прем'єр-міністр Чехії заявив, що ніколи не піде у відставку

Фото: Андрей Бабіш (flickr.com)

Напередодні сенат країни прийняв резолюцію із закликом до прем'єра скласти повноваження

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш на тлі скандалу, пов'язаним із відвідуванням його сином анексованого Криму заявив, що ніколи не піде у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на видання Novinky.

Напередодні у четвер, 145 листопада, сенат Чехії прийняв резолюцію, у якій закликає Бабіша до добровольної відставки. Глава уряду відреагував емоційно та заявив, що цього не буде.

"Я лише хотів би сказати, що ніколи не піду у відставку. Ніколи. І хай всі про це знають. Ніколи", - підкреслив він.

Також у четвер на вулиці Праги вийшли тисячі людей. Мешканці чеської столиці вимагали відставки прем'єр-міністра Бабіша. Люди тримали плакати із написами "Andrej do krimu" (гра слів у чеській мові - заклик до кримінальної відповідальності і натяк на скандал із перебуванням Бабіша-молодшого в Криму - ред.).

Нагадаємо, учора міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек осудив перебування сина прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша-молодшого в анексованому Криму.

Він заявив про намір провести переговори з українською та російською сторонами для вивчення всіх деталей інциденту. До того ж наголосив, що Чехія не визнає анексії Криму та не рекомендує своїм громадянам відвідувати півострів. При цьому він наголосив, що рекомендації стосуються й керівництва країни, зокрема, прем'єр-міністра.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2017 році син прем'єр-міністра Чехії Андрей Бабіш-молодший заявив поліції, що батько силоміць вивіз його на територію окупованого Криму, щоб заховати на час розслідування корупційного скандалу. Син глави уряду назвав це "викраденням". Поліція підтвердила наявність повідомлення та перевіряє всі факти.

У свою чергу, прем'єр-міністр Чехії заперечує звинувачення щодо його сина. За словами Бабиша, інформація про викрадення його сина не відповідає дійсності: "Мій син психічно хворий, він приймає ліки, йому потрібен нагляд і він живе зі своєю матір'ю в Швейцарії".