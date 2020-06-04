Украина готова к действиям РФ в случае применения военных мер, - Резников

Фото: Алексей Резников (facebook.com alex.reznikoff)

Вице-премьер-министр считает, что у украинской армии сейчас совсем другое состояние боевой готовности

Украина не возобновит водоснабжение в Крым до деоккупации полуострова. Украинская сторона готова к российской агрессии.

Об этом заявил в интервью "Укринформу" вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Резников также заявил, что в вопросе водоснабжения на полуостров Украина не будет помогать оккупационной российской администрации.

"Мы не боимся. Мы готовы сегодня к любым поступкам и действиям. Мы за 6 лет уже отбоялись. Сегодня у нас совсем другое состояние боевой готовности, другая украинская армия, которая готова дать отпор врагу", - заявил он.

Напомним, до 1 июня уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался в 2,3 раза ниже, чем было до лета прошлого года. До российского вторжения в Крым 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, что идет с материковой Украины.

Дефицит воды в аннексированному Крыму подконтрольная Кремлю "власть" объяснила "наибольшей засухой за 150 лет". По словам так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова, засуха стала в этом году основной проблемой полуострова.

Также РБК-Украина сообщало ранее, что глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать России с водоснабжением на территории оккупированного Крыма.

Кроме того, глава правительства Денис Шмигаль заявлял, что Украина не будет поставлять в Крым воду для промышленных и военных нужд.

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Автор: Андрей Козловский