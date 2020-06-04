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Україна готова до дій РФ в разі застосування військових заходів, - Резніков

Новини » Суспільство     04.06.2020 - 09:40
Україна готова до дій РФ в разі застосування військових заходів, - Резніков
Фото: Алексей Резников (facebook.com alex.reznikoff)

Віце-прем'єр-міністр вважає, що в українській армії наразі зовсім інший стан бойової готовності

Україна не відновить водопостачання в Крим до деокупації півострову. Українська сторона готова до російської агресії.

Про це заявив у інтерв’ю "Укрінформу" віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Резніков також заявив, що у питанні водопостачання на півострів Україна не буде допомагати окупаційній російській адміністрації.

"Ми не боїмося. Ми готові сьогодні до будь-яких вчинків і дій. Ми за 6 років уже відбоялися. Сьогодні в нас зовсім інший стан бойової готовності, інша українська армія, яка готова дати відсіч ворогу", - заявив він.

Нагадаємо, до 1 червня рівень наповнення водосховищ природного стоку Криму опинився у 2,3 раза нижче, ніж було до літа минулого року. До російського вторгнення в Крим 85% потреб місцевих жителів у прісній воді забезпечував Північно-Кримський канал, що йде з материкової України.

Дефіцит води в анексованому Криму підконтрольна Кремлю "влада" пояснила "найбільшою посухою за 150 років". За словами так званого "глави Криму" Сергія Аксьонова, посуха стала у цьому році основною проблемою півострова.

Також РБК-Україна повідомляло раніше, що глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати Росії з водопостачанням на території окупованого Криму.

Крім того, глава уряду Денис Шмигаль заявляв, що Україна не буде поставляти в Крим воду для промислових і військових потреб.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України КримводоснабжениеАлексей Резниковвода
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