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Украина не будет помогать России с водоснабжением в Крыму, - Кулеба

Новости » Политика     02.06.2020 - 00:42
Украина не будет помогать России с водоснабжением в Крыму, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Министр отмечает, что ситуация на полуострове критическая

Украина не будет помогать России с водоснабжением на территории оккупированного Крыма. Полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Так, министр прокомментировал ситуацию, которая сложилась с водоснабжением в Крыму.

"Мы следим за тем, что происходит на крымском полуострове. Безусловно, ситуация там более, чем критическая. И не имеет никаких инструментов ее решения с точки зрения государства-оккупанта. Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы как оккупанта. Я подчеркиваю, что согласно международного права, полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант", - заявил Кулеба.

Ранее глава Кабинета министров Денис Шмигаль заявил, что Украина не будет поставлять в Крым воду для промышленных и военных нужд.

РБК-Украина писало, что Шмыгаль заявлял, что отсутствие водоснабжения на полуостров может привести к гуманитарной катастрофе.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины водоснабжениеКрым
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