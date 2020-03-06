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Шмыгаль о поставках воды в Крым: "хоть цистернами, хоть бутылями"

Новости » Политика     06.03.2020 - 11:52
Шмыгаль о поставках воды в Крым: "хоть цистернами, хоть бутылями"
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Премьер заверил, что воду в Крым для промышленных и военных нужд поставлять не будут

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет поставлять в Крым воду для промышленных и военных нужд. Об этом он сказал во время часа вопросов к своему правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом, как подчеркнул глава правительства, возможна поставка воды для хозяйственных нужд - в случае гуманитарной угрозы украинцам.

"Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов. Мы будем поставлять в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд - хоть цистернами, хоть бутылями. Мы должны это обеспечить, это наш долг перед украинцами", - заявил Шмыгаль.

Напомним, новый премьер прокомментировал, есть ли расходы из государственного бюджета на оккупированные территории. Шмыгаль заверил, что прямых расходов госбюджета на оккупированные территории нет.

Как писало РБК-Украина, глава правительства заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что Крым - это Украина и там живут украинцы. По его словам, отсутствие водоснабжения на полуостров может привести к гуманитарной катастрофе.

При этом заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева считает, что новоназначенный премьер-министр пока не в контексте Крыма. Она подчеркнула, что позиция представительства президента Украины в АР Крым не изменилась - государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове.

Шмыгаль рассказал, когда будет сформирован его Кабмин Шмыгаль уточнил информацию о расходах из бюджета на оккупированные территории
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныКрымводоснабжениеДенис Шмыгаль
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