Украина должна готовиться к прекращению транзита газа, - Витренко

Киев все равно должен готовиться к прекращению транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года. Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко на странице в Facebook.

По словам Витренко, российская сторона продолжает отказываться от совместной позиции Украины и Европейского союза относительно условий газовых переговоров. Россия продолжает настаивать на отказе от выполнения решения Стокгольмского арбитража.

"Как и ожидалось, до переговоров так и не дошли - российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны, что отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит", - подчеркнул он.

Также директор "Нафтогаза" добавил, что стороны готовы продолжать консультации по внедрению Украиной европейских норм и их применению к новому контракту на транзит газа.

"Но время до завершения контракта истекает, а переговоры так и не начинаются. Поэтому, увы, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января. Ну и не давать использовать эти трехсторонние "консультации" как оправдание строительства "Северного потока-2", - заявил Витренко.

Напомним, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что на переговорах в Брюсселе предложил Киеву восстановить прямые поставки российского газа в Украину. Новак добавил, что на переговорах рассматриваются все варианты поставок газа.

Как известно, сегодня в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры. Участие в переговорах по транзиту газа принимали представители Украины, России и Европейского союза.